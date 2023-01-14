знаю один клуб в этом веке (а может и ещё такие были), который прошёл сезон без поражений. это арсенал. и помнится мне, когда зенит проиграл ахмету - сколько рыл повылезало, сколько визгов было, что всё, зенит посыпался. получается, потерпев первое поражение в сезоне, сити тоже посыпался? да, рылы?)
«Манчестер Юнайтед» в 20-м туре чемпионата Англии победил дома «Манчестер Сити». Хозяева уступали до 78-й минуты.
Маркус Рэшфорд забил в седьмом матче подряд. Последним игроком «МЮ» с семью голевыми встречами подряд был Криштиану Роналду в 2008 году.
«Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место. Отставание от первого – шесть очков. «Сити» остался вторым.
«Юнайтед» победил в девятом официальном матче подряд.
Англия. АПЛ. 20-й тур
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Грилиш, 60; 1:1 – Фернандеш, 78; 2:1 – Рэшфорд, 82.
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