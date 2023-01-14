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    АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (2:1)

    «Манчестер Юнайтед» в 20-м туре чемпионата Англии победил дома «Манчестер Сити». Хозяева уступали до 78-й минуты.

    Маркус Рэшфорд забил в седьмом матче подряд. Последним игроком «МЮ» с семью голевыми встречами подряд был Криштиану Роналду в 2008 году.

    «Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место. Отставание от первого – шесть очков. «Сити» остался вторым.

    «Юнайтед» победил в девятом официальном матче подряд.

    Англия. АПЛ. 20-й тур

    Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Грилиш, 60; 1:1 – Фернандеш, 78; 2:1 – Рэшфорд, 82.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2514

      fakeid 41 минуту назад

      знаю один клуб в этом веке (а может и ещё такие были), который прошёл сезон без поражений. это арсенал. и помнится мне, когда зенит проиграл ахмету - сколько рыл повылезало, сколько визгов было, что всё, зенит посыпался. получается, потерпев первое поражение в сезоне, сити тоже посыпался? да, рылы?)

      0
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      Рейтинг: +1195

      сутулая собака и лисы > fakeid 34 минуты назад

      новость про матч МЮ и МС.
      окей, ладно Арсенал упомянуть.

      но, *****, каким боком ты сюда приплёл Спартак со своим "рылом" и "визгом"?

      прекращай быть таким желчным чмошником.
      сходи к психиатру, полечись.

      1
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      Рейтинг: +517

      Болотоход > fakeid 30 минут назад

      при чем тут твой зянит

      1
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      Рейтинг: +816

      Lipatoff 46 минут назад

      Глори, глори МЮ, наконец-то

      1
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      Рейтинг: +1417

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      Думал ничью скатаем,уже хорошо!) А мы соседей прихлопнули в итоге!!!)) GGMU!!!!!

      1
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      Рейтинг: +1195

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      нет, правда, спасибо МЮ.
      но после финального свистка возникло странное чувство, а точно-ли Арсенал соперничает именно с МС?

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      Рейтинг: +1195

      сутулая собака и лисы 1 час назад

      фернандеш и решфорд - легенды арсенала.

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      Рейтинг: +629

      _MATRIX_ 1 час назад

      Юнайтед!

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      Рейтинг: +14133

      Skull_Boy 1 час назад

      Значит проблема в клубе и в трен. штабе да плакса или просто кто-то стал нереальным мешком

      0
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      Рейтинг: +477

      Таврида 1 час назад

      Роналду ушли - победы пришли.

      3
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      Рейтинг: +1813

      jek718875 1 час назад

      Жаль, Ливерпуль в этом сезоне в ж**е

      0
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      Рейтинг: +517

      Болотоход 1 час назад

      Арсенал чемпион.

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      Рейтинг: +2141

      LOKOfanatik19 > Болотоход 1 час назад

      Тише тише... становится очень интересно)))

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      Рейтинг: +816

      Lipatoff > Болотоход 45 минут назад

      Следующий Арсенал))

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