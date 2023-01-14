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  • АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (2:1)

АПЛ. «Манчестер Юнайтед» одержал волевую победу над «Манчестер Сити» (2:1)

14 января 2023, 17:24
11

«Манчестер Юнайтед» в 20-м туре чемпионата Англии победил дома «Манчестер Сити». Хозяева уступали до 78-й минуты.

Маркус Рэшфорд забил в седьмом матче подряд. Последним игроком «МЮ» с семью голевыми встречами подряд был Криштиану Роналду в 2008 году.

«Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место. Отставание от первого – шесть очков. «Сити» остался вторым.

«Юнайтед» победил в девятом официальном матче подряд.

Англия. АПЛ. 20-й тур

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 2:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Грилиш, 60; 1:1 – Фернандеш, 78; 2:1 – Рэшфорд, 82.

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Источник: «Бомбардир»
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Манчестер Юнайтед
Комментарии (11)
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jek718875
1673707267
Жаль, Ливерпуль в этом сезоне в ж**е
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Таврида
1673707579
Роналду ушли - победы пришли.
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Skull_Boy
1673707699
Значит проблема в клубе и в трен. штабе да плакса или просто кто-то стал нереальным мешком
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_MATRIX_
1673707709
Юнайтед!
Ответить
сутулая собака и лисы
1673707954
фернандеш и решфорд - легенды арсенала.
Ответить
сутулая собака и лисы
1673708463
нет, правда, спасибо МЮ. но после финального свистка возникло странное чувство, а точно-ли Арсенал соперничает именно с МС?
Ответить
Sedoi_Goblin
1673708744
Думал ничью скатаем,уже хорошо!) А мы соседей прихлопнули в итоге!!!)) GGMU!!!!!
Ответить
Lipatoff
1673709693
Глори, глори МЮ, наконец-то
Ответить
Oldtrafford83
1673761886
МЮ с победой, был уверен что после 6-3 исправимся, удивлён что нет обсуждения гола Бруну, столько уже гнева прочитал по этому поводу, по факту гол чистый и пусть все недовольные сосут носок!!!)
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zigbert
1673771577
Эту победу МЮ не назовешь рядовой. Такие победы окрыляют и придают уверенность. Но по следующей игре с Арсеналом можно будет делать кое какие выводы. Ясно пока одно - результаты МЮ увеличились в лучшую сторону.
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