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    «Я плакал, колено распухло. Это было невероятно». Роналду – о травме в финале Евро-2016

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях во время финального матча Евро-2016.

    • Португалия победила Францию – 1:0.
    • Португальцы впервые в истории стали чемпионами Европы.
    • Роналду забил 3 гола и сделал 3 ассиста на турнире, а финал не доиграл из-за травмы.

    «Я был очень счастлив и взволнован, когда игра началась. Затем я получаю травму, игра [для меня] закончена. Я плакал.

    Я очень нервничал в раздевалке – все колено распухло. Это было невероятно», – сказал Роналду в интервью LiveScore.

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    Источник: Sports.ru

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