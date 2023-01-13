«Я плакал, колено распухло. Это было невероятно». Роналду – о травме в финале Евро-2016

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал о своих эмоциях во время финального матча Евро-2016.

Португалия победила Францию – 1:0.

Португальцы впервые в истории стали чемпионами Европы.

Роналду забил 3 гола и сделал 3 ассиста на турнире, а финал не доиграл из-за травмы.

«Я был очень счастлив и взволнован, когда игра началась. Затем я получаю травму, игра [для меня] закончена. Я плакал.

Я очень нервничал в раздевалке – все колено распухло. Это было невероятно», – сказал Роналду в интервью LiveScore.

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