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    «Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно». Роналду – о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.

    «Когда выигрываешь Лигу чемпионов, всегда хранишь воспоминания, атмосферу, события дня, настроение семьи, товарищей по команде, вечер перед игрой. Это невероятно.

    Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно», – сказал Роналду в интервью LiveScore.

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    Источник: Sports.ru

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