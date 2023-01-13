«Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно». Роналду – о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.

«Реал» победил «Атлетико» в серии пенальти.

Португалец реализовал пятый 11-метровый.

«Когда выигрываешь Лигу чемпионов, всегда хранишь воспоминания, атмосферу, события дня, настроение семьи, товарищей по команде, вечер перед игрой. Это невероятно.

Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно», – сказал Роналду в интервью LiveScore.

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