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  • «Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно». Роналду – о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016

«Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно». Роналду – о решающем пенальти в финале ЛЧ-2016

13 января 2023, 16:32
2

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги чемпионов в сезоне-2015/16.

«Когда выигрываешь Лигу чемпионов, всегда хранишь воспоминания, атмосферу, события дня, настроение семьи, товарищей по команде, вечер перед игрой. Это невероятно.

Я забил победный гол, сорвал с себя футболку, было видно жилы на моей шее. Невероятно», – сказал Роналду в интервью LiveScore.

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Источник: Sports.ru
Лига чемпионов Реал Роналду Криштиану
Комментарии (2)
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сутулая собака и лисы
1673617358
жилы на шее видно и в футболке. зря срывал.
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MaxRnD
1675686033
Нарцисс
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