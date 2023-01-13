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    Роналду назвал важнейший трофей в своей карьере

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, какой выигранный трофей считает самым важным в карьере.

    «Победа на Евро-2016 – вероятно, самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья.

    Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», – сказал Роналду в интервью LiveScore.

    • Португалия в финале Евро-2016 победила Францию – 1:0.
    • Португальцы впервые в истории стали чемпионами Европы.
    • Роналду забил 3 гола и сделал 3 ассиста на турнире, а финал не доиграл из-за травмы.

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    Источник: Sports.ru

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