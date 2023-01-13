Роналду назвал важнейший трофей в своей карьере

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, какой выигранный трофей считает самым важным в карьере.

«Победа на Евро-2016 – вероятно, самый важный трофей в моей карьере. Выиграть что-то для своей страны – в такие моменты ты растешь, когда у тебя есть семья, друзья.

Ты растешь как игрок, как мужчина, как отец. Это было так здорово», – сказал Роналду в интервью LiveScore.

Португалия в финале Евро-2016 победила Францию – 1:0.

Португальцы впервые в истории стали чемпионами Европы.

Роналду забил 3 гола и сделал 3 ассиста на турнире, а финал не доиграл из-за травмы.

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