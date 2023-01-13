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    Роналду вспомнил самый запоминающийся момент в карьере

    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал самый запоминающийся момент в карьере.

    «В «Реале» всегда думают о Лиге чемпионов. Год за годом мы чувствовали, что давление становится все сильнее, но десятая победа в Лиге чемпионов была моментом, когда мы выиграли то, что хотели. Самая особенная победа.

    «Десима» с мадридским «Реалом» – момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда этого не забуду.

    Когда вы подписываете контракт с «Реалом», вы чувствуете, что победа в Лиге чемпионов – это своего рода одержимость, все были одержимы тем, чтобы завоевать ее в десятый раз. Этот момент был самым особенным, это произошло на моей родине, в Лиссабоне.

    Каждый фанат хотел этого. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить, я выиграл самый престижный турнир со своим клубом», – сказал Роналду в интервью LiveScore.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018-й год.
    • Он 4 раза выиграл ЛЧ с мадридским клубом.

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    Источник: Sports.ru

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    Сегодня, 08:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2681

      BlackMurder 1 час назад

      Самый момент для меня был, это похороны Ювентуса через себя

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