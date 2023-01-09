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    Уткин назвал самого недооцененного футболиста в истории

    Журналист Василий Уткин отреагировал на смерть экс-игрока «Ювентуса» и «Челси» Джанлуки Виалли.

    «Джанлука Виалли был одним из самых невезучих людей в футболе. Он должен был стать главной звездой домашнего чемпионата мира. И не стал.

    Ему отчаянно не повезло. Он должен был стать лидером сборной Италии на домашнем чемпионате мира. Но не стал. Его перекрыла удивительная вспышка Баджо.

    И еще он всегда шикарно одевался. Джанлука Виалли всегда был иконой стиля.

    Это самый недооцененный футболист в истории. Ему не доверили его шанс», – написал Уткин в телеграме.

    • С 2017 года Виалли боролся с раком поджелудочной железы.
    • Форвард забил 16 голов в 59 матчах за сборную Италии.
    • При Виалли в тренерском штабе сборная Италии выиграла Евро-2020.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 1 час назад

      Да ну, всё у него в футболе было хорошо.

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      Ответить
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      Рейтинг: +822

      3meeeD > sir_Alex 1 час назад

      Не плохой был ,даже очень.
      Как у нас Веретенников

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