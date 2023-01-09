Уткин назвал самого недооцененного футболиста в истории

Журналист Василий Уткин отреагировал на смерть экс-игрока «Ювентуса» и «Челси» Джанлуки Виалли.

«Джанлука Виалли был одним из самых невезучих людей в футболе. Он должен был стать главной звездой домашнего чемпионата мира. И не стал.

Ему отчаянно не повезло. Он должен был стать лидером сборной Италии на домашнем чемпионате мира. Но не стал. Его перекрыла удивительная вспышка Баджо.

И еще он всегда шикарно одевался. Джанлука Виалли всегда был иконой стиля.

Это самый недооцененный футболист в истории. Ему не доверили его шанс», – написал Уткин в телеграме.

С 2017 года Виалли боролся с раком поджелудочной железы.

Форвард забил 16 голов в 59 матчах за сборную Италии.

При Виалли в тренерском штабе сборная Италии выиграла Евро-2020.

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