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    Россиянин Марченко оформил хет-трик в дебютном сезоне в НХЛ

    «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Каролину» (3:3, 3:2 по буллитам). Хет-триком у победителей отметился российский форвард Кирилл Марченко.

    Россиянин дважды забил во втором периоде и один раз в третьем. Также на счету Марченко реализованный буллит в послематчевой серии. Игрока признали лучшим в матче.

    22-летний Марченко проводит дебютный сезон в НХЛ. У него 15 матчей и 8 голов.

    • Марченко переехал в НХЛ летом. До этого с 2018 года игрок выступал с системе петербургского СКА.
    • Трофеев в карьере Марченко нет.
    • В 2019 году Марченко помог молодежной сборной России взять бронзу ЧМ, а годом позже – серебро.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 13:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +969

      Fialet 1 час назад

      А это здесь нахуа?

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