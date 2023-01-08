Россиянин Марченко оформил хет-трик в дебютном сезоне в НХЛ

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ победил «Каролину» (3:3, 3:2 по буллитам). Хет-триком у победителей отметился российский форвард Кирилл Марченко.

Россиянин дважды забил во втором периоде и один раз в третьем. Также на счету Марченко реализованный буллит в послематчевой серии. Игрока признали лучшим в матче.

22-летний Марченко проводит дебютный сезон в НХЛ. У него 15 матчей и 8 голов.

Марченко переехал в НХЛ летом. До этого с 2018 года игрок выступал с системе петербургского СКА.

Трофеев в карьере Марченко нет.

В 2019 году Марченко помог молодежной сборной России взять бронзу ЧМ, а годом позже – серебро.

Получи до 10 000 рублей за регистрацию