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Стало известно, почему Дзюба не перешел в «Пари НН»

8 января 2023, 12:57
8

Свободный агент Артем Дзюба предлагал себя «Пари НН». Стороны не договорились по зарплате.

«Нижегородцы сами летом выходили на представителей Артема и предлагали контракт. Тогда речь шла о 1,5 миллиона евро в год. Переговоры шли, но были отложены.

Сейчас по сути агенты Дзюбы связались с «Нижним» с позиции продолжения разговора. И нижегородцы, к слову, были не прочь заключить контракт с футболистом, но денег в этот раз предложили меньше. В итоге по сумме не сошлись», – написал источник.

  • 34-летний Дзюба – свободный агент с осени.
  • В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
  • В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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Источник: телеграм-канал «Мутко против»
Россия. Премьер-лига Нижний Новгород Дзюба Артем
Комментарии (8)
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upiter622
1673172368
Куй железо не отходя от кассы!
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DOCTOR PENALTY
1673175160
В НН подумали-подумали и приняли правильное решение.
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Taps
1673175485
Вот мерзавец, люди воюют, а он жирует ... с миллионами.
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life85
1673176967
А он как хотел? 1,5 ему предлагали когда он был "звездой" Зенита , а сейчас он кто???
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Красногвардейчик
1673178547
То на камеру соло испоняет....а теперь как женщина лёгкого поведения, стал сам себя продавать)))
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zigbert
1673182401
Протянул резину да и Турция сыграла с ним злую шутку.
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ArReal
1673199001
Я не понимаю -кто все это грязное белье вываливает и зачем..это же конфиденциально....переговоры двух сторон...типо поржать раньше не пошел к нам за эту сумму, а теперь просился, к нам но нет её?))..унизить до конца игрока и сгнобить
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