Стало известно, почему Дзюба не перешел в «Пари НН»

Свободный агент Артем Дзюба предлагал себя «Пари НН». Стороны не договорились по зарплате.
«Нижегородцы сами летом выходили на представителей Артема и предлагали контракт. Тогда речь шла о 1,5 миллиона евро в год. Переговоры шли, но были отложены.
Сейчас по сути агенты Дзюбы связались с «Нижним» с позиции продолжения разговора. И нижегородцы, к слову, были не прочь заключить контракт с футболистом, но денег в этот раз предложили меньше. В итоге по сумме не сошлись», – написал источник.
- 34-летний Дзюба – свободный агент с осени.
- В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».
- В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.
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Источник: телеграм-канал «Мутко против»