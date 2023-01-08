Стало известно, почему Дзюба не перешел в «Пари НН»

Свободный агент Артем Дзюба предлагал себя «Пари НН». Стороны не договорились по зарплате.

«Нижегородцы сами летом выходили на представителей Артема и предлагали контракт. Тогда речь шла о 1,5 миллиона евро в год. Переговоры шли, но были отложены.

Сейчас по сути агенты Дзюбы связались с «Нижним» с позиции продолжения разговора. И нижегородцы, к слову, были не прочь заключить контракт с футболистом, но денег в этот раз предложили меньше. В итоге по сумме не сошлись», – написал источник.

34-летний Дзюба – свободный агент с осени.

В ноябре он расторг контракт с «Адана Демирспором».

В Турции форвард забил 1 гол в 5 матчах.

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