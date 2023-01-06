Петржела рассказал, как лечился от игромании

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился воспоминаниями о проблемах с азартными играми.

- Вы говорили, что у вас была игровая зависимость. Как поняли, что это предел и надо останавливаться?

– Просто понял. Мы с женой договорились, что надо лечиться. Я прошел реабилитацию в Праге. После этого никаких проблем не было.

Не случалось такого, чтобы проигрывал большие суммы. Жена меня постоянно ругала, поэтому решили лечиться. Она меня несколько лет ругала.

Например, я мог год не ходить никуда, а потом снова начинал играть. Она злилась на меня, но никогда не было моментов, чтобы супруга хотела уйти. Мы все решили спокойно.

Не было такого, чтобы я с утра до вечера сидел в казино – просто заходил на час-другой и потом отправлялся домой, а в остальном нормально жил. Никогда не ходил туда на весь день.

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