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    Булыкин дал совет Головину

    Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин порассуждал о будущем полузащитника «Монако» Александра Головина.

    «Вопрос в том, готов ли сам Головин к переходу в топ-клуб. Всегда тяжело проявить себя и доказать, когда приходишь в новый клуб.

    Зимнее трансферное окно не такое серьeзное. Обычно летом покупают тех, кто нужен и на кого будут надеяться.

    Футболисты со всего мира хотят переехать в АПЛ, но туда не всех берут. Однако там лучшие предложения и по карьере, и по деньгам.

    Если проявит себя хорошо в «Монако» и будет лидером там, то на его месте никуда бы не дeргался. Мой совет: остаться в «Монако», добиваясь хороших результатов там.

    Тем более Головин там обосновался и тренер ему доверяет. От добра добра не ищут. Если у него будет там всe получаться, то пусть остаeтся и становится лидером команды», – сказал Булыкин.

    • 26-летний Головин выступает за «Монако» с 2018 года.
    • В этом сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 5 ассистов в 24 матчах.
    • Его контракт с клубом действует до июня 2024-го.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.01.2023 22:46
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