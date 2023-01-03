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    Роналду рассказал, означает ли переход в «Аль-Наср» завершение карьеры

    Нападающий Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Наср».

    «Для меня приехать в Саудовскую Аравию – это не конец карьеры. Я хочу принести перемены, и меня не сильно заботит, что говорят люди. Я принял решение и отвечаю за него.

    Люди не знают, что здесь конкурентный чемпионат, но я в курсе, потому что видел много матчей», – сказал Роналду.

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    Источник: Marca

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