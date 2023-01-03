Роналду рассказал, означает ли переход в «Аль-Наср» завершение карьеры

Нападающий Криштиану Роналду высказался о переходе в «Аль-Наср».

«Для меня приехать в Саудовскую Аравию – это не конец карьеры. Я хочу принести перемены, и меня не сильно заботит, что говорят люди. Я принял решение и отвечаю за него.

Люди не знают, что здесь конкурентный чемпионат, но я в курсе, потому что видел много матчей», – сказал Роналду.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

Саудовский клуб сделал его самым высокооплачиваемым игроком в мире.

До этого португалец выступал за «Спортинг», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус».

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