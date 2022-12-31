«Опустился ниже плинтуса». Селюк – о Роналду

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансфер португальца Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«У меня в Саудовской Аравии играли футболисты, я знаю, что это такое. Более того, этот же клуб приглашал в свое время Яя Туре, но Яя туда не поехал. Я понял бы выбор Роналду, если бы он был мусульманином. Здесь же понятно, что он выбрал деньги. Роналду опустился ниже плинтуса. Если бы туда поехал, например, Мохамед Салах, я бы понял.

Но Роналду со своим образом жизни, постоянно фотографируясь раздетым и полуголым с женой, наверное, не понимает, что это не то место, где такие вещи можно делать. Я не люблю, когда выбирают деньги, а не футбол. Если ты хочешь поднять футбол, то иди в Португальскую федерацию футбола или вообще создай свой клуб, у тебя же столько денег. Как Дэвид Бекхэм. Есть такая пословица: «Жадный человек — бедный человек».

В последнее время Роналду вел себя таким образом, что его товарищи по сборной Португалии просто отвернулись от него. Ни один клуб не захотел его терпеть. Если говорить про спор с Месси, то Роналду не может внутренне пережить, что их спор вчистую выиграл Лионель. Сторонники Роналду тоже это понимают. Думаю, это тоже сказалось на решении переехать в Саудовскую Аравию», – сказал Селюк.

Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.

После вылета с ЧМ-2022 форвард несколько дней тренировался на базе «Реала».

В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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