Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Опустился ниже плинтуса». Селюк – о Роналду

    Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансфер португальца Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

    «У меня в Саудовской Аравии играли футболисты, я знаю, что это такое. Более того, этот же клуб приглашал в свое время Яя Туре, но Яя туда не поехал. Я понял бы выбор Роналду, если бы он был мусульманином. Здесь же понятно, что он выбрал деньги. Роналду опустился ниже плинтуса. Если бы туда поехал, например, Мохамед Салах, я бы понял.

    Но Роналду со своим образом жизни, постоянно фотографируясь раздетым и полуголым с женой, наверное, не понимает, что это не то место, где такие вещи можно делать. Я не люблю, когда выбирают деньги, а не футбол. Если ты хочешь поднять футбол, то иди в Португальскую федерацию футбола или вообще создай свой клуб, у тебя же столько денег. Как Дэвид Бекхэм. Есть такая пословица: «Жадный человек — бедный человек».

    В последнее время Роналду вел себя таким образом, что его товарищи по сборной Португалии просто отвернулись от него. Ни один клуб не захотел его терпеть. Если говорить про спор с Месси, то Роналду не может внутренне пережить, что их спор вчистую выиграл Лионель. Сторонники Роналду тоже это понимают. Думаю, это тоже сказалось на решении переехать в Саудовскую Аравию», – сказал Селюк.

    • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
    • После вылета с ЧМ-2022 форвард несколько дней тренировался на базе «Реала».
    • В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Канчельскис предположил, сколько еще Роналду будет играть в футбол 1
    Роналду – самый высокооплачиваемый игрок в истории футбола
    Роналду ждал предложение от «Реала» (Marca)
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:24
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +208

      novaka1n 22 минуты назад

      Да бред, чистейшей воды, это может относится к тем, кто туда едет в расцвете сил, но нету 37 летнему игроку, который не сегодня-завтра закончит карьеру. Да, понятно, что деньги, может быть было бы красиво, если бы он в спортинге завершил карьеру, но посмотрел бы я на этого Селюка, если бы ему такое бабло предложили, как бы он не выбирал деньги, хороший заработок под конец, почему бы и нет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11335

      R_a_i_n 27 минут назад

      Ну да!!!! Спроси Роналду кто такой Селюк...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18576

      Cleaner 1 час назад

      Селюк, ты из за плинтуса и не вылезал никогда...(((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9696

      САДЫЧОК 1 час назад

      Селюк- это ты опущенный !
      Криштиану за 2.5 года заработает полмиллиарда Долларов !
      Такого , не было , в истории футбола !
      Отличная физ подготовка - играть будет лет 8 !
      А , ты Селюк- будешь есть вкусно и точку !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12499

      Алексей З > САДЫЧОК 1 час назад

      Да прав Селюк , просто прав. Роналду состоятельный человек , этим переходом свою репутацию просто размазал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11