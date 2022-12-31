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«Опустился ниже плинтуса». Селюк – о Роналду

31 декабря 2022, 18:24
7

Футбольный агент Дмитрий Селюк оценил трансфер португальца Криштиану Роналду в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии.

«У меня в Саудовской Аравии играли футболисты, я знаю, что это такое. Более того, этот же клуб приглашал в свое время Яя Туре, но Яя туда не поехал. Я понял бы выбор Роналду, если бы он был мусульманином. Здесь же понятно, что он выбрал деньги. Роналду опустился ниже плинтуса. Если бы туда поехал, например, Мохамед Салах, я бы понял.

Но Роналду со своим образом жизни, постоянно фотографируясь раздетым и полуголым с женой, наверное, не понимает, что это не то место, где такие вещи можно делать. Я не люблю, когда выбирают деньги, а не футбол. Если ты хочешь поднять футбол, то иди в Португальскую федерацию футбола или вообще создай свой клуб, у тебя же столько денег. Как Дэвид Бекхэм. Есть такая пословица: «Жадный человек — бедный человек».

В последнее время Роналду вел себя таким образом, что его товарищи по сборной Португалии просто отвернулись от него. Ни один клуб не захотел его терпеть. Если говорить про спор с Месси, то Роналду не может внутренне пережить, что их спор вчистую выиграл Лионель. Сторонники Роналду тоже это понимают. Думаю, это тоже сказалось на решении переехать в Саудовскую Аравию», – сказал Селюк.

  • Роналду заключил с «Аль-Насром» контракт до 2025 года.
  • После вылета с ЧМ-2022 форвард несколько дней тренировался на базе «Реала».
  • В ноябре Роналду разорвал контракт с «Манчестер Юнайтед».

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Источник: «Матч ТВ»
Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану Селюк Дмитрий
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1672500935
Селюк- это ты опущенный ! Криштиану за 2.5 года заработает полмиллиарда Долларов ! Такого , не было , в истории футбола ! Отличная физ подготовка - играть будет лет 8 ! А , ты Селюк- будешь есть вкусно и точку !
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R_a_i_n
1672506093
Ну да!!!! Спроси Роналду кто такой Селюк...
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novaka1n
1672506433
Да бред, чистейшей воды, это может относится к тем, кто туда едет в расцвете сил, но нету 37 летнему игроку, который не сегодня-завтра закончит карьеру. Да, понятно, что деньги, может быть было бы красиво, если бы он в спортинге завершил карьеру, но посмотрел бы я на этого Селюка, если бы ему такое бабло предложили, как бы он не выбирал деньги, хороший заработок под конец, почему бы и нет...
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авалон
1672515885
Хрюша всегда, как хрюшка думает
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авалон
1672516246
Роналду красавчик , правильно сделал
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Garrincha58
1672516700
Лосюк сам уже давно за плинтусом
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Axe111
1672569601
Мнение этого челика)))))))
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