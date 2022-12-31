В Саранске возродят профессиональный футбольный клуб

Глава Республики Мордовия Артем Здунов занимается созданием нового футбольного клуба.

Накануне он встретился с местными бизнесменами, которые будут спонсировать команду.

Ожидается, что генеральным директором нового клуба станет советник главы Мордовии Валерий Четверик, который является основателем ФК «КАМАЗ».

«Его в следующем сезоне намерены заявить во Вторую лигу, уже началась подготовка к лицензированию. Название прорабатывается.

У всех большое желание возродить команду под брендом «Мордовия», но это вряд ли реально, поскольку старый клуб с такой вывеской лежит под плитой долгов. РФС подобное не разрешит.

Возможно, назовут «Саранск», который ранее выступал в 2Д: он чистый. Выбор названия во многом будет зависеть от основного спонсора», – сообщил источник.

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