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    У Роналду нет предложения от клуба из ЛЧ. Журналист извинился за ошибку

    Информация о возможном переходе Криштиану Роналду в клуб, участвующий в Лиге чемпионов, не подтвердилась.

    Журналист Мохаммед Аль-Кааби опроверг собственный инсайд, сославшись на неправильный перевод. Он извинился за ошибку.

    • 37-летний Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Предложение от «Аль-Насра» – единственное, которое поступило португальцу.

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    Источник: твиттер журналиста Мохаммеда Аль-Кааби

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2227

      моэм 1 час назад

      Неправильно перепутал про РОНАЛДУ ....потом извинится что правильно не перепутал про РОНАЛДУ ....обычная " работа " журналистов с агентами по запудриванию , точнее засиранию мозгов .

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      Рейтинг: +12494

      Алексей З 1 час назад

      Бомбардир , ждём извинений.
      Не надо не проверив , каждый пук выкладывать.

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