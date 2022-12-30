У Роналду нет предложения от клуба из ЛЧ. Журналист извинился за ошибку

Информация о возможном переходе Криштиану Роналду в клуб, участвующий в Лиге чемпионов, не подтвердилась.
Журналист Мохаммед Аль-Кааби опроверг собственный инсайд, сославшись на неправильный перевод. Он извинился за ошибку.
- 37-летний Роналду – свободный агент.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Предложение от «Аль-Насра» – единственное, которое поступило португальцу.
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Источник: твиттер журналиста Мохаммеда Аль-Кааби