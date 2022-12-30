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    Газзаев прокомментировал смерть Пеле

    Экс-тренер ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

    «Не только футбол — весь мировой спорт понес огромную утрату. Ведь Пеле признан лучшим спортсменом ХХ века. Мое поколение росло на той сборной Бразилии, где была целая россыпь звезд. Но даже на этом фоне Пеле был на голову выше всех.

    Он был примером для всех мальчишек. Футболист абсолютно без слабых мест — с потрясающей техникой, в равной степени владевший обеими ногами, очень быстрый и при небольшом росте шикарно игравший головой. У Пеле не было недостатков. В футболе есть Король — и все остальные.

    Это огромная утрата. Неслучайно в Бразилии объявлен трехдневный траур», — сказал Газзаев.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    20 цитат Пеле – про футбол, жизнь и величие

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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