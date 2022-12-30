Моуринью высказался о смерти Пеле

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал в соцсетях сообщение в связи со смертью Пеле.
«В 2005 году я получил награду BBC прямо из рук короля, и по сей день это один из самых ярких моментов в моей жизни.
Я был так счастлив видеть его в Манчестере, где мы так мило поболтали и хорошо провели время, и ещe больше на мероприятии Hublot, где мы действительно хорошо посмеялись.
Покойся с миром, король Пеле, и думай о своих близких. Мне очень грустно», – написал Моуринью, прикрепив совместную фотографию с легендарным бразильцем.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: «Бомбардир»