Моуринью высказался о смерти Пеле

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал в соцсетях сообщение в связи со смертью Пеле.

«В 2005 году я получил награду BBC прямо из рук короля, и по сей день это один из самых ярких моментов в моей жизни.

Я был так счастлив видеть его в Манчестере, где мы так мило поболтали и хорошо провели время, и ещe больше на мероприятии Hublot, где мы действительно хорошо посмеялись.

Покойся с миром, король Пеле, и думай о своих близких. Мне очень грустно», – написал Моуринью, прикрепив совместную фотографию с легендарным бразильцем.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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