Роналдо прокомментировал смерть Пеле

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо опубликовал в соцсетях сообщение в связи со смертью Пеле.

«Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойдeнный.

Куда Пеле приехал, там и остался. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня.

Король футбола – один. Величайший всех времeн. Мир в трауре. Печаль разлуки смешалась с безмерной гордостью написанной истории.

Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант – это школа, которую должен пройти каждый игрок.

Его наследие выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас.

Спасибо, Пеле. Покойся с миром», – написал Роналдо.

Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.

У него был рак толстой кишки.

Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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