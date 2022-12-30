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    Роналдо прокомментировал смерть Пеле

    Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо опубликовал в соцсетях сообщение в связи со смертью Пеле.

    «Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойдeнный.

    Куда Пеле приехал, там и остался. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня.

    Король футбола – один. Величайший всех времeн. Мир в трауре. Печаль разлуки смешалась с безмерной гордостью написанной истории.

    Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант – это школа, которую должен пройти каждый игрок.

    Его наследие выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас.

    Спасибо, Пеле. Покойся с миром», – написал Роналдо.

    • Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
    • У него был рак толстой кишки.
    • Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.

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    Источник: «Бомбардир»

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