Роналдо прокомментировал смерть Пеле

Экс-нападающий сборной Бразилии Роналдо опубликовал в соцсетях сообщение в связи со смертью Пеле.
«Уникальный. Гениальный. Техничный. Творческий. Идеальный. Непревзойдeнный.
Куда Пеле приехал, там и остался. Никогда не покидая вершины, он покидает нас сегодня.
Король футбола – один. Величайший всех времeн. Мир в трауре. Печаль разлуки смешалась с безмерной гордостью написанной истории.
Какая привилегия прийти после тебя, мой друг. Твой талант – это школа, которую должен пройти каждый игрок.
Его наследие выходит за рамки поколений. Благодаря этому он будет жить дальше. Сегодня и всегда мы будем чествовать вас.
Спасибо, Пеле. Покойся с миром», – написал Роналдо.
- Пеле умер 29 декабря в 82-летнем возрасте.
- У него был рак толстой кишки.
- Бразилец – единственный в истории 3-кратный чемпион мира.
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Источник: «Бомбардир»