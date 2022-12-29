Холанд установил рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ против «Лидса» (3:1).
Он достиг отметки в 20 забитых мячей в Премьер-лиге.
Норвежец быстрее всех в истории турнира отличился 20 голами – в 14 играх. Это новый рекорд.
- Эрлинг Холанд – 20 голов в 14 матчах;
- Кевин Филлипс – 20 голов в 21 матче;
- Эндрю Коул – 20 голов в 23 матчах;
- Рууд ван Нистелрой – 20 голов в 26 матчах;
- Диего Коста – 20 голов в 26 матчах;
- Тони Йебоа – 20 голов в 26 матчах.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: Opta