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    Холанд установил рекорд АПЛ

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ против «Лидса» (3:1).

    Он достиг отметки в 20 забитых мячей в Премьер-лиге.

    Норвежец быстрее всех в истории турнира отличился 20 голами – в 14 играх. Это новый рекорд.

    1. Эрлинг Холанд – 20 голов в 14 матчах;
    2. Кевин Филлипс – 20 голов в 21 матче;
    3. Эндрю Коул – 20 голов в 23 матчах;
    4. Рууд ван Нистелрой – 20 голов в 26 матчах;
    5. Диего Коста – 20 голов в 26 матчах;
    6. Тони Йебоа – 20 голов в 26 матчах.

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    Источник: Opta

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