Холанд установил рекорд АПЛ

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оформил дубль в матче 17-го тура АПЛ против «Лидса» (3:1).

Он достиг отметки в 20 забитых мячей в Премьер-лиге.

Норвежец быстрее всех в истории турнира отличился 20 голами – в 14 играх. Это новый рекорд.

Эрлинг Холанд – 20 голов в 14 матчах; Кевин Филлипс – 20 голов в 21 матче; Эндрю Коул – 20 голов в 23 матчах; Рууд ван Нистелрой – 20 голов в 26 матчах; Диего Коста – 20 голов в 26 матчах; Тони Йебоа – 20 голов в 26 матчах.

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