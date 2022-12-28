Жена Лунина записала видео в нижнем белье

Супруга вратаря «Реала» Андрея Лунина Анастасия записала видео у новогодней елки.

Женщина позировала на камеру в нижнем белье.

«Я ежемесячно буду выкладывать, как проверяю фигуру. Сейчас, конечно, не все хорошо и в тонусе, но захотелось запечатлеть на память», – подписала Лунина видео в социальной сети.

Анастасия старше супруга на 4 года (ей 27 лет, футболисту – 23).

В мае у пары родился сын.

В сезоне Примеры у Лунина 4 матча, 2 пропущенных мяча.

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