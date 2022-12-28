Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Жена Лунина записала видео в нижнем белье

    Супруга вратаря «Реала» Андрея Лунина Анастасия записала видео у новогодней елки.

    Женщина позировала на камеру в нижнем белье.

    «Я ежемесячно буду выкладывать, как проверяю фигуру. Сейчас, конечно, не все хорошо и в тонусе, но захотелось запечатлеть на память», – подписала Лунина видео в социальной сети.

    • Анастасия старше супруга на 4 года (ей 27 лет, футболисту – 23).
    • В мае у пары родился сын.
    • В сезоне Примеры у Лунина 4 матча, 2 пропущенных мяча.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Куртуа оценил игру Лунина в составе «Реала»
    Лунин сыграет в воротах «Реала» против «Барселоны» (Marca) 1
    Лига чемпионов. «Реал» с Луниным в воротах победил «Шахтер»
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    28.12.2022 23:51
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11