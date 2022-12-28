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Федун: «Нужно переходить в Азию. У нас нет другого выхода»

28 декабря 2022, 14:23
6

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что РФС должен перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Пока по дате голосования ничего сказать не могу. А по Азии вы мою позицию знаете, мне кажется, что у нас нет выхода.

Когда объявят о времени голосования? Когда придeт уведомление, так и объявят. Никто не знает, знает только Дюков? Да. Идут напряжeнные переговоры, попытка последний раз зацепиться, всe-таки договориться о чeм-то с УЕФА», – сказал Федун в эфире «Матч ТВ».

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
  • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
  • Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять 27 декабря, но голосование перенесли.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия Федун Леонид
Комментарии (6)
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NewLife
1672226991
Против жены пошел)
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prtcs
1672232416
Хохлам пускай предложет. Великую страну имеют, то без флага, то без гимна и все проглотывем ради кучки "великих", которые не любят свою Родину.
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neim
1672235004
С УЕФА можно будет о чем-то договориться, только после окончания спец. операции, сговорчевее будут, но ни как не сейчас.
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Fialet
1672251887
Харасе, Федун против Зарембы.
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