Федун: «Нужно переходить в Азию. У нас нет другого выхода»

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун считает, что РФС должен перейти из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.

«Пока по дате голосования ничего сказать не могу. А по Азии вы мою позицию знаете, мне кажется, что у нас нет выхода.

Когда объявят о времени голосования? Когда придeт уведомление, так и объявят. Никто не знает, знает только Дюков? Да. Идут напряжeнные переговоры, попытка последний раз зацепиться, всe-таки договориться о чeм-то с УЕФА», – сказал Федун в эфире «Матч ТВ».

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК обещали принять 27 декабря, но голосование перенесли.

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