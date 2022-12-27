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    Пивной спонсор ЧМ-2022 потребует 174 миллиона компенсации от организаторов турнира

    Компания Budweiser готовит судебный иск против организаторов чемпионата мира в Катаре.

    Главный пивной спонсор ЧМ-2022 потребует возместить ущерб от запрета продажи пива на стадионах.

    Ожидаемая сумма компенсации – 174 миллиона долларов. Это стоимость контракта, расходы на производство, логистика и упущенная выгода.

    • ЧМ-2022 в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря.
    • Чемпионом стала Аргентина, победившая Францию в серии пенальти.

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    Источник: «Матч ТВ»

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      bset 1 час назад

      Лучший ЧМ в истории

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