Пивной спонсор ЧМ-2022 потребует 174 миллиона компенсации от организаторов турнира

Компания Budweiser готовит судебный иск против организаторов чемпионата мира в Катаре.
Главный пивной спонсор ЧМ-2022 потребует возместить ущерб от запрета продажи пива на стадионах.
Ожидаемая сумма компенсации – 174 миллиона долларов. Это стоимость контракта, расходы на производство, логистика и упущенная выгода.
- ЧМ-2022 в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря.
- Чемпионом стала Аргентина, победившая Францию в серии пенальти.
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Источник: «Матч ТВ»