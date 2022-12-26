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    Уткин сравнил Примеру и Медиалигу

    Журналист и блогер Василий Уткин считает, что Медиалига развивается как испанская Примера.

    «Любая лига проходит практически одни и те же болевые точки. Допустим, то, что за последние семь лет произошло с Ла Лигой, как с организацией, то же самое происходит сейчас с Медиалигой.

    В Испании есть «Реал», «Барселона» и все остальные. «Атлетико» – в гораздо меньшей степени. Мы же говорим не о титулах, а об аудитории.

    «Реалу» и «Барселоне» гораздо проще продавать свои телевизионные права отдельно. Но это неправильно, потому что без развития лиги нельзя никуда идти. Все остальное остается вопросом пропорций и цен.

    Так же и сейчас [в Медиалиге]. Понятно, что есть клубы major, у которых свои интересы. Это разумно, но так или иначе развитие за брендом, за франшизой. Нужна соревновательная среда. Это гораздо круче», – сказал Уткин.

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    Источник: ютуб-канал «Chepa»

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