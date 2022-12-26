Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Уткин сравнил Примеру и Медиалигу

26 декабря 2022, 22:40

Журналист и блогер Василий Уткин считает, что Медиалига развивается как испанская Примера.

«Любая лига проходит практически одни и те же болевые точки. Допустим, то, что за последние семь лет произошло с Ла Лигой, как с организацией, то же самое происходит сейчас с Медиалигой.

В Испании есть «Реал», «Барселона» и все остальные. «Атлетико» – в гораздо меньшей степени. Мы же говорим не о титулах, а об аудитории.

«Реалу» и «Барселоне» гораздо проще продавать свои телевизионные права отдельно. Но это неправильно, потому что без развития лиги нельзя никуда идти. Все остальное остается вопросом пропорций и цен.

Так же и сейчас [в Медиалиге]. Понятно, что есть клубы major, у которых свои интересы. Это разумно, но так или иначе развитие за брендом, за франшизой. Нужна соревновательная среда. Это гораздо круче», – сказал Уткин.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

Еще по теме:
Овечкин назвал любимого футбольного комментатора 4
Друзья Уткина обратились к нему: «Наш первый ЧМ без тебя»
Коллега Уткина рассказал комичную историю про Василия и Радимова 1
Источник: ютуб-канал «Chepa»
Испания. Примера Медиафутбол Уткин Василий
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
5
«Зенит» завуалированно назвал ЦСКА командой гондонов
21:20
РПЛ. Гол «русского Холанда» не помог «Факелу» в матче с «Ростовом» (1:3)
20:59
8
«Краснодар» отправил защитника в Грецию
20:38
1
Заявление Сафонова после поражения «ПСЖ» от «Монако»
19:48
1
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом»
19:28
14
Семак прокомментировал домашнее поражение «Зенита» от ЦСКА
19:20
25
Круговой: «Побеждать на «Газпром Арене» вдвойне приятно»
19:15
9
РПЛ. ЦСКА вырвал гостевую победу над «Зенитом» на 98-й минуте (2:1), у Облякова дубль
18:37
171
Мнение Лапочкина об агрессивном поведении Семака в матче с ЦСКА
18:11
9
Все новости
Все новости
Бубнов прокомментировал возвращение Захаряна в Россию
17:27
Флик отреагировал на поражение «Реала» от «Бетиса»
17:00
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
2
Губерниев встал на защиту Захаряна: «Он заслуживает уважения»
09:23
«Челси» готов заплатить 100 миллионов за полузащитника «Атлетико»
08:29
Моуринью прокомментировал первое поражение после возвращения в «Реал»
01:26
1
Примера. «Реал» уступил «Бетису», впервые проиграв после возвращения Моуринью
00:07
4
Радимов заявил, что Захарян должен покинуть «Сосьедад» по двум причинам
Вчера, 23:17
1
Инсайд Лещенко о возвращении Захаряна в «Динамо»
Вчера, 19:23
4
Захарян получил совет, как реанимировать карьеру
Вчера, 08:15
1
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
3 сентября
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
3 сентября
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
3 сентября
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
3 сентября
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
3 сентября
7
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
2 сентября
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
2 сентября
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+