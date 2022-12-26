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    Саа объяснил, почему Роналду лучше Месси

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

    «Считаю Роналду самым совершенным игроком. Посмотрите на его навыки – он умеет все. Ему, возможно, даже не нужна такая поддержка, как Месси.

    Но я все равно уважаю Лео, он выдающийся талант. Таких футболистов, возможно, вообще не стоит сравнивать, потому что они разные», – сказал Саа.

    • Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).
    • 37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5298

      Дядя Серёжа 2 часа назад

      почему Роналду лучше Месси...
      потому что он сам так думает...

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