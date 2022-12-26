Саа объяснил, почему Роналду лучше Месси

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Луи Саа сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

«Считаю Роналду самым совершенным игроком. Посмотрите на его навыки – он умеет все. Ему, возможно, даже не нужна такая поддержка, как Месси.

Но я все равно уважаю Лео, он выдающийся талант. Таких футболистов, возможно, вообще не стоит сравнивать, потому что они разные», – сказал Саа.

Месси впервые в карьере стал чемпионом мира в 35 лет.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

Криштиану Роналду со сборной Португалии вылетел из турнира на стадии 1/4 финала, проиграв Марокко (0:1).

37-летний нападающий реализовал 1 пенальти в 5 матчах мундиаля.

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