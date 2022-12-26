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  • Дьяков спрогнозировал, на каком месте в РПЛ будет «Сочи» при Бердыеве

Дьяков спрогнозировал, на каком месте в РПЛ будет «Сочи» при Бердыеве

26 декабря 2022, 07:35
1

Бывший футболист «Ростова» и «Динамо» Виталий Дьяков отреагировал на назначение Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

– Возвращение Бердыева – это плюс для всего российского футбола. Давно его не было. Думаю, что это новый стимул для Бердыева. Всем будет интересно следить за «Сочи», в какой футбол они будут играть.

– Вы играли в «Ростове» под руководством Бердыева. Какие сильные стороны Бердыева как тренера можете выделить?

– У него много сильных сторон, а мелочей не бывает. Он сильный как тактик, основной плюс – командная игра в обороне. Его команда очень хорошо это выполняет.

– Можно ли сказать, что это последний шанс Бердыева в РПЛ? Если не получится, то все.

– Человек добивался таких успехов не с самыми именитыми командами. Два раза приводил «Рубин» к чемпионству, в которое мало кто верил.

С «Ростовом» занимал второе место, выходил в Лигу чемпионов. Не думаю, что кто-то дает Бердыеву какие-то шансы. Это очень именитый человек. Добивался больших результатов.

Скорее всего, он закончит тренерскую карьеру тогда, когда сам посчитает нужным, а не когда его кто-то будет списывать.

– «Сочи» занимает в РПЛ девятое место после 17 туров. Ждете ли вы весной от них рывка?

– Не думаю, что они будут бороться за какие-то места в пятерке или тройке. Наверное, займут в районе шестого-седьмого места.

Почему сейчас назначили Бердыева? Думаю, что уже закладывают фундамент, чтобы строить команду на следующий сезон. Чего-то интересного и серьезного надо ждать в следующем чемпионате.

  • Бердыев пришел в «Сочи» из иранского «Трактора».
  • Он сменил Вадима Гаранина.
  • Тренер не работал в РПЛ с 2019 года.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Дьяков Виталий Бердыев Курбан
Комментарии (1)
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zigbert
1672059176
Ждать сиюминутных результатов конечно не стоит. Но уже в следующем чемпионате можно будет увидеть черты бердыевской команды.
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