«Сам виноват». Капелло – о ситуации с Роналду

Бывший главный тренер сборной России и других команд Фабио Капелло высказался о ситуации форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Игрок не может найти себе новый клуб.

«Что думаю о ситуации с Роналду? Он сам виноват. И то, что он сделал в своей карьере, не делает ему чести. Обсуждается не игрок, а конкретная ситуация: он зазнался, пошeл предлагать себя всем и не нашeл никого, кто поверил бы в него. Он стал бы тяжким грузом для любой команды, которая приобрела бы его», – цитирует Капелло «Чемпионат» со ссылкой на издание Corriere della Sera.

Роналду вскоре должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.

В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».

У Роналду 5 «Золотых мячей».

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно