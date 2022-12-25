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    «Сам виноват». Капелло – о ситуации с Роналду

    Бывший главный тренер сборной России и других команд Фабио Капелло высказался о ситуации форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Игрок не может найти себе новый клуб.

    «Что думаю о ситуации с Роналду? Он сам виноват. И то, что он сделал в своей карьере, не делает ему чести. Обсуждается не игрок, а конкретная ситуация: он зазнался, пошeл предлагать себя всем и не нашeл никого, кто поверил бы в него. Он стал бы тяжким грузом для любой команды, которая приобрела бы его», – цитирует Капелло «Чемпионат» со ссылкой на издание Corriere della Sera.

    • Роналду вскоре должен подписать контракт с «Аль-Насром» из Саудовской Аравии.
    • В ноябре игрок расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
    • У Роналду 5 «Золотых мячей».

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    Источник: «Чемпионат»

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