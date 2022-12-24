Черчесов назвал лучшего игрока ЧМ-2022

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, какого футболиста считает лучшим на прошедшем в Катаре ЧМ-2022.

«Лучший игрок чемпионата мира – Месси. Стал чемпионом мира: в каждом матче стабильно играл и вносил лепту. В финале было то же самое», – заявил Черчесов.

Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.

Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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