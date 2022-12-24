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    Черчесов назвал лучшего игрока ЧМ-2022

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, какого футболиста считает лучшим на прошедшем в Катаре ЧМ-2022.

    «Лучший игрок чемпионата мира – Месси. Стал чемпионом мира: в каждом матче стабильно играл и вносил лепту. В финале было то же самое», – заявил Черчесов.

    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
    • Нападающего «ПСЖ» признали лучшим игроком ЧМ-2022. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах.

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    https://www.championat.com/football/news-4938779-stanislav-cherchesov-nazval-luchshego-igroka-chm-2022-v-katare.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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