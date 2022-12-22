Канчельскис: «ЧМ-2022 удался, но чемпионат мира в России был лучшим»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что ЧМ-2022 не превзошел ЧМ-2018.

«Чемпионат мира в Катаре удался – хороший и классный. По содержанию вопросов нет.

Но в России был лучший ЧМ по футболу – номер один. The best!

Команды не имеют права летать на игры из Абу-Даби и Дубая. Если кто-то хочет поспорить – пускай задаeт мне вопросы.

У нас всe было хорошо, организация была сумасшедшая! И все это признают!», – сказал Канчельскис.

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https://www.championat.com/football/news-4936987-andrej-kanchelskis-v-rossii-byl-samyj-luchshij-chempionat-mira-po-futbolu-the-best.html?utm_source=copypaste