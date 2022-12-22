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    Канчельскис: «ЧМ-2022 удался, но чемпионат мира в России был лучшим»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что ЧМ-2022 не превзошел ЧМ-2018.

    «Чемпионат мира в Катаре удался – хороший и классный. По содержанию вопросов нет.

    Но в России был лучший ЧМ по футболу – номер один. The best!

    Команды не имеют права летать на игры из Абу-Даби и Дубая. Если кто-то хочет поспорить – пускай задаeт мне вопросы.

    У нас всe было хорошо, организация была сумасшедшая! И все это признают!», – сказал Канчельскис.

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    https://www.championat.com/football/news-4936987-andrej-kanchelskis-v-rossii-byl-samyj-luchshij-chempionat-mira-po-futbolu-the-best.html?utm_source=copypaste

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    Источник: «Чемпионат»

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    22.12.2022 23:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11356

      alex1951 50 минут назад

      А муж твоей жены ,Стас,лучшим певуном в России....так логично....)))

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