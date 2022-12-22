Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Португалии

Интересно, а на португальском телевидении будут собираться эксперты и бывшие футболисты и обсуждать, что совмещение - это треш? Ну что Леао, Феликс, Рамуш и Силва, вы готовы узнать, что такое настоящий автобус, а не тот, на котором вы приезжаете на стадион...:)))
У Маура может и получится. звезд у португальцев хватает, ярких индивидуальностей предостаточно, а мотивировать Жозе умеет как никто + плюс некоторый элемент везения всегда у него был, что тоже важно, учитывая формат турниров сборных. У него в долгосрочные проекты - не очень получается, в силу специфики управления, а в краткосрок - мне кажется он стрельнет))
Федерация Футбола Португалии определилась с главным кандидатом на пост тренера национальной команды.
Это главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Если португалец согласится возглавить команду, то стороны решат вопрос с совмещением работы Моуринью в сборной и в «Роме».
- Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
- После этого сборную покинул Фернанду Сантуш.
- Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
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