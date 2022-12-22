Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Португалии

    Федерация Футбола Португалии определилась с главным кандидатом на пост тренера национальной команды.

    Это главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Если португалец согласится возглавить команду, то стороны решат вопрос с совмещением работы Моуринью в сборной и в «Роме».

    • Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
    • После этого сборную покинул Фернанду Сантуш.
    • Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Моуринью хочет видеть Модрича в «Роме» 2
    «Рома» против совмещения Моуринью. Его хочет назначить сборная Португалии 2
    Агент Моуринью начал переговоры о работе тренера в сборной Португалии 1
    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:31
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1670

      Shlоmо 9 минут назад

      Интересно, а на португальском телевидении будут собираться эксперты и бывшие футболисты и обсуждать, что совмещение - это треш? Ну что Леао, Феликс, Рамуш и Силва, вы готовы узнать, что такое настоящий автобус, а не тот, на котором вы приезжаете на стадион...:)))

      У Маура может и получится. звезд у португальцев хватает, ярких индивидуальностей предостаточно, а мотивировать Жозе умеет как никто + плюс некоторый элемент везения всегда у него был, что тоже важно, учитывая формат турниров сборных. У него в долгосрочные проекты - не очень получается, в силу специфики управления, а в краткосрок - мне кажется он стрельнет))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11