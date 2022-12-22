Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Португалии

Федерация Футбола Португалии определилась с главным кандидатом на пост тренера национальной команды.
Это главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио. Если португалец согласится возглавить команду, то стороны решат вопрос с совмещением работы Моуринью в сборной и в «Роме».
- Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
- После этого сборную покинул Фернанду Сантуш.
- Моуринью связан с «Ромой» контрактом до 2024 года.
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Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио