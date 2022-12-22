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    Стала известна стоимость плаща, который надели на Месси перед вручением кубка мира

    Появились новые подробности о церемонии награждения по случаю победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.

    На капитана аргентинцев Лионеля Месси перед вручением кубка мира надели плащ.

    Он называется бешт. Это арабская одежда, которую традиционно носят эмиры, министры и другие высокопоставленные лица.

    По словам портного, стоимость бешта – 8 тысяч катарских риалов или 2071 евро.

    • 35-летний Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
    • Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.

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    Источник: Mundo Deportivo

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7720

      Беспонтий 2 часа назад

      про.е.пал халатик?

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      Рейтинг: +1776

      alefreddy 2 часа назад

      богато а присмотришься обыкновенный халат

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