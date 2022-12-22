Стала известна стоимость плаща, который надели на Месси перед вручением кубка мира

Появились новые подробности о церемонии награждения по случаю победы сборной Аргентины на ЧМ-2022.
На капитана аргентинцев Лионеля Месси перед вручением кубка мира надели плащ.
Он называется бешт. Это арабская одежда, которую традиционно носят эмиры, министры и другие высокопоставленные лица.
По словам портного, стоимость бешта – 8 тысяч катарских риалов или 2071 евро.
- 35-летний Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.
- Аргентина в финале победила Францию в серии пенальти.
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Источник: Mundo Deportivo