В «Барселоне» считают, что Месси стал счастливее в «ПСЖ». Вернуть его будет сложнее

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В «Барселоне» не уверены, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в клуб
По информации La Vanguardia, в «Барсе» считаю, что Месси стал более счастливым в «ПСЖ», чем раньше. Из-за этого вернуть его будет сложнее.
Каталонцы также знают, что «ПСЖ» подготовил для Месси новый контракт. Сам 35-летний аргентинец не будет торопиться с выбором своего будущего и посоветуется с семьей.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- Он играет за «ПСЖ» с лета 2021 года.
- Месси впервые в карьере выиграл ЧМ.
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