В «Барселоне» считают, что Месси стал счастливее в «ПСЖ». Вернуть его будет сложнее

В «Барселоне» не уверены, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в клуб

По информации La Vanguardia, в «Барсе» считаю, что Месси стал более счастливым в «ПСЖ», чем раньше. Из-за этого вернуть его будет сложнее.

Каталонцы также знают, что «ПСЖ» подготовил для Месси новый контракт. Сам 35-летний аргентинец не будет торопиться с выбором своего будущего и посоветуется с семьей.

Месси – воспитанник «Барселоны».

Он играет за «ПСЖ» с лета 2021 года.

Месси впервые в карьере выиграл ЧМ.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно