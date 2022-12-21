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    В «Барселоне» считают, что Месси стал счастливее в «ПСЖ». Вернуть его будет сложнее

    В «Барселоне» не уверены, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси вернется в клуб

    По информации La Vanguardia, в «Барсе» считаю, что Месси стал более счастливым в «ПСЖ», чем раньше. Из-за этого вернуть его будет сложнее.

    Каталонцы также знают, что «ПСЖ» подготовил для Месси новый контракт. Сам 35-летний аргентинец не будет торопиться с выбором своего будущего и посоветуется с семьей.

    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • Он играет за «ПСЖ» с лета 2021 года.
    • Месси впервые в карьере выиграл ЧМ.

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    Источник: La Vanguardia

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    Сегодня, 18:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      soobreprep 47 минут назад

      Жeна подаpила кaпли, что каpдинaльнo yлyчшили наш сe/kc, он стaл в pази дольше, cтoяк кpепче, ощущения яpче и пpиятнeе. А жeна cтала pазвpатной и готовoй на все и opгa3мы крyтые. Это новый мир в сe/kce, жалею лишь что pаньшe не попpобовали! Cоветyю попpобовать хоть pаз в жизни, жeна покyпалa здeсь ------ https://vo.la/adMv4i

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      Рейтинг: +12448

      Алексей З 59 минут назад

      Человек выиграл всё что можно, мечта сбылась, не бедный, можно поиграть в кайф и пожить где семья хочет.

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