«Смотрел на него с открытым ртом». Баженов рассказал, какой игрок удивил его на ЧМ-2022

Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов впечатлен игрой Антуана Гризманна на чемпионате мира-2022.

«Как бы парадоксально ни звучало, но меня удивил Антуан Гризманн. Не думал, что в таком возрасте, когда поменяли позицию и он стал градообразующим игроком между обороной и атакой, он сумеет сделать всe.

В каждом моменте находился там, где нужно, — я просто смотрел с открытым ртом. И не понимал, что, оказывается, так можно. Меня это очень удивило», – сказал Баженов.

Гризманн со сборной Франции дошел до финала.

У Гризманна 3 ассиста на ЧМ-2022 – больше нет ни у кого.

Подписать Гризманна хочет «Манчестер Юнайтед».

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