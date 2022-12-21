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    «Смотрел на него с открытым ртом». Баженов рассказал, какой игрок удивил его на ЧМ-2022

    Бывший игрок «Спартака» Никита Баженов впечатлен игрой Антуана Гризманна на чемпионате мира-2022.

    «Как бы парадоксально ни звучало, но меня удивил Антуан Гризманн. Не думал, что в таком возрасте, когда поменяли позицию и он стал градообразующим игроком между обороной и атакой, он сумеет сделать всe.

    В каждом моменте находился там, где нужно, — я просто смотрел с открытым ртом. И не понимал, что, оказывается, так можно. Меня это очень удивило», – сказал Баженов.

    • Гризманн со сборной Франции дошел до финала.
    • У Гризманна 3 ассиста на ЧМ-2022 – больше нет ни у кого.
    • Подписать Гризманна хочет «Манчестер Юнайтед».

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    Источник: «Чемпионат»

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