Два игрока сборной Франции были рады отсутствию Бензема на ЧМ-2022

Чушь какая, Гризман лидер??? Он может быть лидером среди голубых.
Уверен, что с Бензема Франция победила бы Аргентину.
Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн и вратарь Уго Льорис были рады, что форвард «Реала» Карим Бензема пропустит ЧМ-2022, сообщает журналист Ромен Молина.
Гризманн и Льорис «никогда не принимали» возвращение Бензема в сборную, так как считают лидерами себя.
- Франция проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине в серии пенальти.
- Бензема мог помочь сборной, но тренерский штаб не воспользовался этим.
- Он завершил карьеру в национальной команде.
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