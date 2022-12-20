Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Два игрока сборной Франции были рады отсутствию Бензема на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн и вратарь Уго Льорис были рады, что форвард «Реала» Карим Бензема пропустит ЧМ-2022, сообщает журналист Ромен Молина.

    Гризманн и Льорис «никогда не принимали» возвращение Бензема в сборную, так как считают лидерами себя.

    • Франция проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине в серии пенальти.
    • Бензема мог помочь сборной, но тренерский штаб не воспользовался этим.
    • Он завершил карьеру в национальной команде.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Окружение Бензема считает, что форварда довели до травмы в сборной Франции
    Бензема может вернуться в сборную Франции, но при одном условии 1
    Бензема объявил о завершении карьеры в сборной Франции 5
    Источник: Give Me Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:20
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3247

      FRZZ 1 час назад

      Чушь какая, Гризман лидер??? Он может быть лидером среди голубых.
      Уверен, что с Бензема Франция победила бы Аргентину.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11