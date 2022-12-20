Два игрока сборной Франции были рады отсутствию Бензема на ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн и вратарь Уго Льорис были рады, что форвард «Реала» Карим Бензема пропустит ЧМ-2022, сообщает журналист Ромен Молина.

Гризманн и Льорис «никогда не принимали» возвращение Бензема в сборную, так как считают лидерами себя.

Франция проиграла в финале ЧМ-2022 Аргентине в серии пенальти.

Бензема мог помочь сборной, но тренерский штаб не воспользовался этим.

Он завершил карьеру в национальной команде.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно