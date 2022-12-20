Лукашенко оценил игру сборной Аргентины в финале ЧМ-2022

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поделился впечатлениями от финального матча ЧМ-2022.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

У аргентинцев дубль оформил Лионель Месси, еще один гол забил Анхель Ди Мария. У французов хет-трик сделал Килиан Мбаппе.

Они стали чемпионами мира в 3-й раз в истории и впервые с 1986 года.

«Аргентинцы доминировали всю игру – и основное, и дополнительное время. Но, будем откровенны, Бог в этой игре был с Францией, потому что такого не бывает, чтобы за несколько минут до окончания можно было сравнять счет за полторы минуты, как это сделал французский нападающий.

Но объективно Господь, как истинный творец, увидев все это, отступил и подарил победу в драматическом матче знаете кому.

Поэтому все как и должно было быть: Аргентина с помощью Господа Бога в конце концов заслужила эту победу в драматическом матче. Лучше не придумаешь», – сказал Лукашенко.

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