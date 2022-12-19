Мбаппе – 5-й игрок, забивший в 2 финалах ЧМ

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.

До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

Он стал пятым футболистом в истории, забившим в двух финалах чемпионата мира (2018, 2022).

Ранее подобное удавалось таким игрокам, как Вава (1958, 1962), Пеле (1958, 1970), Пауль Брайтнер (1974, 1982) и Зинедин Зидан (1998, 2006).

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно