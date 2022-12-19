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    Мбаппе – 5-й игрок, забивший в 2 финалах ЧМ

    Франция проиграла Аргентине в серии пенальти в финальном матче ЧМ-2022.

    До 11-метровых команды сыграли вничью со счетом 3:3. В составе французской сборной хет-трик оформил Килиан Мбаппе.

    Он стал пятым футболистом в истории, забившим в двух финалах чемпионата мира (2018, 2022).

    Ранее подобное удавалось таким игрокам, как Вава (1958, 1962), Пеле (1958, 1970), Пауль Брайтнер (1974, 1982) и Зинедин Зидан (1998, 2006).

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    Источник: Get French Football News

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1205

      ARSteven89 18 минут назад

      К каким же именам присоединился Килиан!

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