Президент Аргентины ответил Путину на поздравление сборной с победой на ЧМ-2022

Президент Аргентины Альберто Фернандес отреагировал на поздравление своего российского коллеги Владимира Путина.

Аргентинцы стали чемпионами мира.

В финале они победили Францию в серии пенальти.

Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

«Спасибо за это приветствие, президент Путин. Пусть радость, которая объединяет сегодня Аргентину со столькими народами мира, послужит примером – наше общество нуждается в единстве и мире», – написал Фернандес в соцсетях.

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