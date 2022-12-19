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    Президент Аргентины ответил Путину на поздравление сборной с победой на ЧМ-2022

    Президент Аргентины Альберто Фернандес отреагировал на поздравление своего российского коллеги Владимира Путина.

    • Аргентинцы стали чемпионами мира.
    • В финале они победили Францию в серии пенальти.
    • Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.

    «Спасибо за это приветствие, президент Путин. Пусть радость, которая объединяет сегодня Аргентину со столькими народами мира, послужит примером – наше общество нуждается в единстве и мире», – написал Фернандес в соцсетях.

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    Источник: твиттер Альберто Фернандеса

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