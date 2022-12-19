Президент Аргентины ответил Путину на поздравление сборной с победой на ЧМ-2022

Президент Аргентины Альберто Фернандес отреагировал на поздравление своего российского коллеги Владимира Путина.
- Аргентинцы стали чемпионами мира.
- В финале они победили Францию в серии пенальти.
- Команда взяла ЧМ впервые с 1986 года.
«Спасибо за это приветствие, президент Путин. Пусть радость, которая объединяет сегодня Аргентину со столькими народами мира, послужит примером – наше общество нуждается в единстве и мире», – написал Фернандес в соцсетях.
⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: твиттер Альберто Фернандеса