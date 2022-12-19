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    Месси посвятил пост победе Аргентины на ЧМ-2022 и показал фото с Кубком мира

    Нападающий сборной Аргентины прокомментировал победу над Францией в финале ЧМ-2022.

    «Чемпионы мира! Мне столько раз это снилось. Я так сильно этого хотел, что до сих пор не могу поверить. Большое спасибо моей семье и всем, кто поддерживает меня. А также всем тем, кто верил в нас.

    Мы снова доказали, что если аргентинцы сражаются сплоченно, то способны достичь того, чего хотели. Победила вся команда, это выше индивидуальности. Это сила всех, кто боролся за мечту, которая также являлась и мечтой всех аргентинцев. Мы это сделали!» – написал Месси в соцсети.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
    • Месси впервые в карьере выиграл чемпионат мира.

    Фото: соцсети Месси.

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    Источник: «Бомбардир»

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