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    Хабиб одним словом охарактеризовал Месси и Мбаппе

    Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов оценил игру Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

    «Две легенды», – написал в соцсетях Хабиб под фото с Мбаппе и Месси, которое он сделал с трибун.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Месси признан лучшим игроком турнира, Мбаппе – лучший бомбардир.
    • Лионель забил 7 мячей на турнире, Килиан – 8.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23791

      DOCTOR PENALTY 32 минуты назад

      Первый - легенда пиара. Второй - время покажет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1247

      Taps 44 минуты назад

      Белые замочили не.гров ...
      Гейропа усё.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3402

      acor94 52 минуты назад

      Двумя словами.

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