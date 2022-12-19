Хабиб одним словом охарактеризовал Месси и Мбаппе

Бывший российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов оценил игру Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022 Аргентина – Франция.

«Две легенды», – написал в соцсетях Хабиб под фото с Мбаппе и Месси, которое он сделал с трибун.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Месси признан лучшим игроком турнира, Мбаппе – лучший бомбардир.

Лионель забил 7 мячей на турнире, Килиан – 8.

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