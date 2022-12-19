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    Орлов: «Наступает время Мбаппе»

    Журналист Геннадий Орлов отметил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

    «Мбаппе – великий игрок. Думаю, следующие лет десять он будет править в мировом футболе. А может, и 15. Наступает его время.

    Человек один может делать такую разницу! Меня поразил его второй гол. У него было время подыграть себе, улучшить позицию, а он сразу пробил и попал!

    Это какой же надо обладать уверенностью и хладнокровием! Вратарь, мне кажется, даже не ожидал такого выстрела», – сказал Орлов.

    • Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.
    • Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.
    • Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +387

      saf05 12 минут назад

      Скорость и удар, а мысли нет.

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      Рейтинг: +3791

      serppion 15 минут назад

      А журналисту Геннадию Орлову присваивается звание Капитан Очевидность.

      0
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      Рейтинг: +18488

      Cleaner 1 час назад

      Гена Орлов опять пальцем в небо попал. Эрлинг Холанд! Вот чье время наступает!!!

      0
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      Рейтинг: +3239

      FRZZ 1 час назад

      Что верно, то верно, следующие лет десять будет эра Мбаппе.

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      Рейтинг: +9653

      САДЫЧОК 1 час назад

      Я знал , что Мбаппе Лучший , но , чтобы настолько !
      Это реально , после Марадоны-Лучший футболист !

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