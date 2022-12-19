Орлов: «Наступает время Мбаппе»

Журналист Геннадий Орлов отметил игру нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в финале ЧМ-2022 против Аргентины.

«Мбаппе – великий игрок. Думаю, следующие лет десять он будет править в мировом футболе. А может, и 15. Наступает его время.

Человек один может делать такую разницу! Меня поразил его второй гол. У него было время подыграть себе, улучшить позицию, а он сразу пробил и попал!

Это какой же надо обладать уверенностью и хладнокровием! Вратарь, мне кажется, даже не ожидал такого выстрела», – сказал Орлов.

Франция проиграла Аргентине в серии пенальти.

Матч завершился ничьей 3:3, Мбаппе оформил хет-трик.

Всего в активе француза 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах ЧМ-2022.

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