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    Канчельскис назвал лучшего игрока ЧМ-2022. Это не Месси

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что лучшим игроком чемпионата мира в Катаре был Килиан Мбаппе.

    «Мбаппе действительно заслужил это звание. Он забил больше всех мячей и то, что он делает на футбольном поле мне симпатизирует.

    Месси есть Месси, но он уже не в том возрасте. Мбаппе показывает классный футбол. На этом турнире он лучший», – сказал Канчельскис.

    • ФИФА признала лучшим игроком ЧМ-2022 Месси, победившего в турнире.
    • Статистика аргентинца – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах, француза – 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 1 час назад

      Я тоже так думаю

      1
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      ...
      Рейтинг: +1384

      balam > Mirak92 53 минуты назад

      не поверишь-нас много

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