Канчельскис назвал лучшего игрока ЧМ-2022. Это не Месси

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что лучшим игроком чемпионата мира в Катаре был Килиан Мбаппе.

«Мбаппе действительно заслужил это звание. Он забил больше всех мячей и то, что он делает на футбольном поле мне симпатизирует.

Месси есть Месси, но он уже не в том возрасте. Мбаппе показывает классный футбол. На этом турнире он лучший», – сказал Канчельскис.

ФИФА признала лучшим игроком ЧМ-2022 Месси, победившего в турнире.

Статистика аргентинца – 7 голов и 3 ассиста в 7 матчах, француза – 8 голов и 2 ассиста в 7 матчах.

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