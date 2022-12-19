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    Посол Аргентины в России прокомментировал победу сборной на ЧМ-2022

    Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн поделился эмоциями в связи с победой сборной на чемпионате мира-2022.

    «Счастлив за команду и страну. Кто номер один в футболе в истории Аргентины? У каждого времени свой герой.

    Ди Стефано, Марадона, Месси... Сейчас номер один – Месси», – сказал дипломат.

    • Аргентина победила Францию в серии пенальти.
    • Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
    • Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
    • Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

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    Источник: «РБ Спорт»

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