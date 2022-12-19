Посол Аргентины в России прокомментировал победу сборной на ЧМ-2022

Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн поделился эмоциями в связи с победой сборной на чемпионате мира-2022.

«Счастлив за команду и страну. Кто номер один в футболе в истории Аргентины? У каждого времени свой герой.

Ди Стефано, Марадона, Месси... Сейчас номер один – Месси», – сказал дипломат.

Аргентина победила Францию в серии пенальти.

Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.

Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.

Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, итоговая статистика. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей