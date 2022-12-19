Посол Аргентины в России прокомментировал победу сборной на ЧМ-2022

Посол Аргентины в России Эдуардо Зуайн поделился эмоциями в связи с победой сборной на чемпионате мира-2022.
«Счастлив за команду и страну. Кто номер один в футболе в истории Аргентины? У каждого времени свой герой.
Ди Стефано, Марадона, Месси... Сейчас номер один – Месси», – сказал дипломат.
- Аргентина победила Францию в серии пенальти.
- Основное время матча завершилось ничьей 2:2, дополнительное – 3:3.
- Лионель Месси впервые выиграл чемпионат мира.
- Форвард «ПСЖ» признан лучшим игроком турнира. Его статистика – 7 голов и 3 ассиста в 7 встречах.
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Источник: «РБ Спорт»