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    Мбаппе сделал хет-трик в финале ЧМ-2022 против Аргентины

    В эти минуты проходит финал чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции.

    Команды играют дополнительное время. Счет – 3:3.

    За Францию хет-трик сделал Килиан Мбаппе. Два гола он забил с пенальти.

    • У Мбаппе 8 голов на ЧМ-2022. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров.
    • «Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

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    Источник: «Бомбардир»

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