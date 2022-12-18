Мбаппе сделал хет-трик в финале ЧМ-2022 против Аргентины

В эти минуты проходит финал чемпионата мира-2022 между сборными Аргентины и Франции.

Команды играют дополнительное время. Счет – 3:3.

За Францию хет-трик сделал Килиан Мбаппе. Два гола он забил с пенальти.

У Мбаппе 8 голов на ЧМ-2022. Он вышел на первое место в гонке бомбардиров.

«Бомбардир» ведет текстовую трансляцию матча Аргентина – Франция.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022