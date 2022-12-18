Журавель рассказал, сколько километров прошел во время ЧМ-2022. Сегодня он установит рекорд

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель подытожил свой челлендж на чемпионате мира-2022.

Журавель сегодня станет 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

— У тебя же телефон с шагомером. Давай посчитаем, сколько ты прошел пешком с момента прилета в Доху?

— 12,5 километров — это в среднем за день. Иногда было по 15. Иногда, когда матчей не было — по девять. Так что, думаю, в целом это порядка 375 километров за месяц.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получи фрибет 2000 рублей и ставь на ЧМ-2022