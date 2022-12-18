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    Журавель рассказал, сколько километров прошел во время ЧМ-2022. Сегодня он установит рекорд

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель подытожил свой челлендж на чемпионате мира-2022.

    • Журавель сегодня станет 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

    — У тебя же телефон с шагомером. Давай посчитаем, сколько ты прошел пешком с момента прилета в Доху?

    — 12,5 километров — это в среднем за день. Иногда было по 15. Иногда, когда матчей не было — по девять. Так что, думаю, в целом это порядка 375 километров за месяц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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