Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может закончить международную карьеру. Об этом намекнул главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

«Будем надеяться, что выиграем чемпионат мира в последнюю игру Месси за сборную. Это было бы великолепно, но главное – получать удовольствие от футбола. Где, если не в финале чемпионата мира?» – сказал Скалони.

Месси сейчас 35 лет.

На ЧМ-2026 ему будет 39.

Матч Аргентина – Франция пройдет завтра, начало – в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

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