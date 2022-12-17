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    Скалони сказал, что Месси уйдет из Аргентины после ЧМ-2022

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может закончить международную карьеру. Об этом намекнул главный тренер аргентинцев Лионель Скалони.

    «Будем надеяться, что выиграем чемпионат мира в последнюю игру Месси за сборную. Это было бы великолепно, но главное – получать удовольствие от футбола. Где, если не в финале чемпионата мира?» – сказал Скалони.

    • Месси сейчас 35 лет.
    • На ЧМ-2026 ему будет 39.

    Матч Аргентина – Хорватия пройдет завтра, начало – в 18:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию.

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    Источник: Marca

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