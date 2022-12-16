Роналду улетел из Мадрида в Дубай

Корреспондент DAZN Серхио Квиранте сообщил, что нападающий Криштиану Роналду покинул Мадрид.
37-летний футболист на частном самолете улетел в Дубай (ОАЭ).
Португалец два дня тренировался на базе «Реала». Ему разрешили там заниматься бессрочно.
- Роналду – свободный агент.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
- Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
- Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.
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Источник: твиттер Серхио Квиранте