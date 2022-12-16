Роналду улетел из Мадрида в Дубай

Корреспондент DAZN Серхио Квиранте сообщил, что нападающий Криштиану Роналду покинул Мадрид.

37-летний футболист на частном самолете улетел в Дубай (ОАЭ).

Португалец два дня тренировался на базе «Реала». Ему разрешили там заниматься бессрочно.

Роналду – свободный агент.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.

Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.

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