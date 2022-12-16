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    Роналду улетел из Мадрида в Дубай

    Корреспондент DAZN Серхио Квиранте сообщил, что нападающий Криштиану Роналду покинул Мадрид.

    37-летний футболист на частном самолете улетел в Дубай (ОАЭ).

    Португалец два дня тренировался на базе «Реала». Ему разрешили там заниматься бессрочно.

    • Роналду – свободный агент.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
    • Форвард со сборной Португалии дошел до четвертьфинала ЧМ-2022.
    • Сообщалось, что «Аль-Наср» готов платить ему 200 миллионов евро в год. Это единственное предложение.

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    Источник: твиттер Серхио Квиранте

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1739

      jek718875 35 минут назад

      Многие вылетели, но уже приземлились, а этот до сих пор летает

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