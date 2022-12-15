«Это твой дом». Перес разрешил Роналду бессрочно тренироваться на базе «Реала»

Стали известны подробности тренировочного процесса Криштиану Роналду на базе «Реала».

37-летний футболист просил разрешения заниматься в Вальдебебасе лично у президента мадридского клуба Флорентино Переса.

Босс «Реала» сказал португальцу, что это его дом. Он позволил форварду бессрочно работать на базе и пользоваться всем необходимым оборудованием.

Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.

Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.

Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.

В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

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