«Это твой дом». Перес разрешил Роналду бессрочно тренироваться на базе «Реала»

Стали известны подробности тренировочного процесса Криштиану Роналду на базе «Реала».
37-летний футболист просил разрешения заниматься в Вальдебебасе лично у президента мадридского клуба Флорентино Переса.
Босс «Реала» сказал португальцу, что это его дом. Он позволил форварду бессрочно работать на базе и пользоваться всем необходимым оборудованием.
- Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
- Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
- Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
- В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.
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Источник: AS