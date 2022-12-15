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    «Это твой дом». Перес разрешил Роналду бессрочно тренироваться на базе «Реала»

    Стали известны подробности тренировочного процесса Криштиану Роналду на базе «Реала».

    37-летний футболист просил разрешения заниматься в Вальдебебасе лично у президента мадридского клуба Флорентино Переса.

    Босс «Реала» сказал португальцу, что это его дом. Он позволил форварду бессрочно работать на базе и пользоваться всем необходимым оборудованием.

    • Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год.
    • Он провел 438 матчей, забил 450 голов и сделал 131 ассист.
    • Сейчас игрок находится в статусе свободного агента.
    • В ноябре «Манчестер Юнайтед» расторг с ним контракт после выхода скандального интервью.

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    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23756

      DOCTOR PENALTY 40 минут назад

      Благородно и дальновидно.

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