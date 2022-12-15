Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Чудо не случилось – Марокко не пробилось в финал. Вот 14 фактов о победе Франции

    13 декабря Аргентина обыграла Хорватию и прошла в финал ЧМ-2022 в Катаре. 14 декабря определился второй финалист турнира – Франция переиграла главную сенсацию турнира, Марокко, со счетом 2:0.

    Победа Франции была ожидаемым событием. И вот немного интересных деталей вокруг нее:

    • Франция вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд. В 2018-м она тоже обыграла соперников без пропущенных голов – правда победа над Бельгией была меньше, всего 1:0.

    Уго Льорис сыграл 19-й матч на ЧМ – это повторение рекорда среди вратарей. Следующая встреча (финал) будет для Льориса рекордом.

    • Для Антуана Гризманна это 18 матч сборной подряд – это рекорд Франции.

    • Марокко пропустило мяч от соперника впервые за девять встреч. Мягкое напоминание: Марокко уже пропускало голы на этом турнире – один, но и тот влетел от своего в матче с Канадой.

    Тео Эрнандес забил первый мяч Франции на пятой минуте – самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года.

    • Франция никогда не проигрывала на ЧМ, если вела в первом тайме. Так случилось и в этом матче.

    • Второй мяч французов забил Рандаль Коло Муани – сделал это первым касанием спустя 44 секунды после выхода на замену, и это третий результат в истории чемпионатов мира.

    • У Марокко был антирекорд – Юссеф Эн-Нессири коснулся мяча трижды за 66 минут встречи. Это худший результат среди футболистов, которые провели в одном матче чемпионата мира 45+ минут.

    • Это четвертый финал ЧМ в истории для французов.

    • Франция стала первой сборной с 2002 года, которая вышла в финал двух ЧМ подряд.

    Дидье Дешам вывел сборную Франции в третий большой финал с момента своего назначения в 2012 году: Евро-2016 – проигрыш, ЧМ-2018 – победа, ЧМ-2022 – вот здесь вопрос.

    • Дешам стал четвертым тренером в истории футбола, с которым одна сборная вышла в два финала ЧМ подряд.

    • Марокко уже установила собственный рекорд и рекорд африканских сборных. Но у него будет возможность зацепиться за медали – 17-го декабря сборная сыграет против Хорватии в матче за третье место.

    • Франция сыграет в финале ЧМ-2022 с Аргентиной – это их четвертая встреча на чемпионатах мира.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Фото: Keystone Press Agency, dpa/Global Look Press

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23749

      DOCTOR PENALTY 30 минут назад

      Чудо случилось! Сборная Марокко всех удивила своей игрой. Наши бы так не смогли сыграть.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11