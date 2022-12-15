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  • Чудо не случилось – Марокко не пробилось в финал. Вот 14 фактов о победе Франции

Чудо не случилось – Марокко не пробилось в финал. Вот 14 фактов о победе Франции

15 декабря 2022, 00:25
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13 декабря Аргентина обыграла Хорватию и прошла в финал ЧМ-2022 в Катаре. 14 декабря определился второй финалист турнира – Франция переиграла главную сенсацию турнира, Марокко, со счетом 2:0.

Победа Франции была ожидаемым событием. И вот немного интересных деталей вокруг нее:

• Франция вышла в финал чемпионата мира во второй раз подряд. В 2018-м она тоже обыграла соперников без пропущенных голов – правда победа над Бельгией была меньше, всего 1:0.

Уго Льорис сыграл 19-й матч на ЧМ – это повторение рекорда среди вратарей. Следующая встреча (финал) будет для Льориса рекордом.

• Для Антуана Гризманна это 18 матч сборной подряд – это рекорд Франции.

• Марокко пропустило мяч от соперника впервые за девять встреч. Мягкое напоминание: Марокко уже пропускало голы на этом турнире – один, но и тот влетел от своего в матче с Канадой.

Тео Эрнандес забил первый мяч Франции на пятой минуте – самый быстрый гол в полуфинале ЧМ с 1958 года.

• Франция никогда не проигрывала на ЧМ, если вела в первом тайме. Так случилось и в этом матче.

• Второй мяч французов забил Рандаль Коло Муани – сделал это первым касанием спустя 44 секунды после выхода на замену, и это третий результат в истории чемпионатов мира.

• У Марокко был антирекорд – Юссеф Эн-Нессири коснулся мяча трижды за 66 минут встречи. Это худший результат среди футболистов, которые провели в одном матче чемпионата мира 45+ минут.

• Это четвертый финал ЧМ в истории для французов.

• Франция стала первой сборной с 2002 года, которая вышла в финал двух ЧМ подряд.

Дидье Дешам вывел сборную Франции в третий большой финал с момента своего назначения в 2012 году: Евро-2016 – проигрыш, ЧМ-2018 – победа, ЧМ-2022 – вот здесь вопрос.

• Дешам стал четвертым тренером в истории футбола, с которым одна сборная вышла в два финала ЧМ подряд.

• Марокко уже установила собственный рекорд и рекорд африканских сборных. Но у него будет возможность зацепиться за медали – 17-го декабря сборная сыграет против Хорватии в матче за третье место.

• Франция сыграет в финале ЧМ-2022 с Аргентиной – это их четвертая встреча на чемпионатах мира.

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Фото: Keystone Press Agency, dpa/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Весь мир Франция Марокко
Комментарии (2)
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DOCTOR PENALTY
1671056604
Чудо случилось! Сборная Марокко всех удивила своей игрой. Наши бы так не смогли сыграть.
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моэм
1671075962
И слава богу .... думаю мало кто хотел бы видеть в финале костолома Хакими вместо ракеты Мбаппе .
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