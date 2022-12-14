Что за бред, куда катится этот мир? когда первый раз про эту ситуацию услышал то думал, то кота пнули ногой и он улетел в стену, а оказалось все очень даже нормально, за шкуру сняли кота со стола. Так лет через 10 уже и комаров убивать нельзя будет а потом и блох
Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных подала в суд на Бразильскую конфедерацию футбола из-за ситуации с котом на ЧМ-2022.
- Перед матчем с Хорватией пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
- Кошка в арабском мире – почитаемое животное.
- Бразилия проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2022.
Бразильской конфедерации футбола предъявлен судебный иск на 1 миллион реалов (200 тысяч долларов).
Также истцы потребовали публичных извинений и организацию лекции для сотрудников CFB по охране окружающей среды и уходу за животными.
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