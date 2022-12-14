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  • На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд из-за ситуации с котом на пресс-конференции

На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд из-за ситуации с котом на пресс-конференции

14 декабря 2022, 18:35
5

Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных подала в суд на Бразильскую конфедерацию футбола из-за ситуации с котом на ЧМ-2022.

  • Перед матчем с Хорватией пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
  • Кошка в арабском мире – почитаемое животное.
  • Бразилия проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2022.

Бразильской конфедерации футбола предъявлен судебный иск на 1 миллион реалов (200 тысяч долларов).

Также истцы потребовали публичных извинений и организацию лекции для сотрудников CFB по охране окружающей среды и уходу за животными.

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Источник: El Grafico
Чемпионат мира Бразилия
Комментарии (5)
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Andrew01
1671033926
Что за бред, куда катится этот мир? когда первый раз про эту ситуацию услышал то думал, то кота пнули ногой и он улетел в стену, а оказалось все очень даже нормально, за шкуру сняли кота со стола. Так лет через 10 уже и комаров убивать нельзя будет а потом и блох
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ArReal
1671037417
Дебилы)что футбольная организация должна страдать из за поступка 1 идиота?
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sv1969
1671039248
Кошек конечно не надо обижать , но подавать в суд за то снял кота со стола это слишком!
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portero
1671039282
А может на Катар подать в суд за не соблюдение санитарных нормы!!!! Бродячие коты разносят инфекцию на иностранных представителей....
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kvm
1671044912
пусть теперь стоят на коленях перед котами...
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