Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных подала в суд на Бразильскую конфедерацию футбола из-за ситуации с котом на ЧМ-2022.

Перед матчем с Хорватией пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.

Кошка в арабском мире – почитаемое животное.

Бразилия проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2022.

Бразильской конфедерации футбола предъявлен судебный иск на 1 миллион реалов (200 тысяч долларов).

Также истцы потребовали публичных извинений и организацию лекции для сотрудников CFB по охране окружающей среды и уходу за животными.

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