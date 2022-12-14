Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    На Бразильскую конфедерацию футбола подали в суд из-за ситуации с котом на пресс-конференции

    Группа бразильских неправительственных организаций совместно с Национальным форумом защиты животных подала в суд на Бразильскую конфедерацию футбола из-за ситуации с котом на ЧМ-2022.

    • Перед матчем с Хорватией пресс-атташе Бразилии скинул со стола кошку во время пресс-конференции.
    • Кошка в арабском мире – почитаемое животное.
    • Бразилия проиграла Хорватии и вылетела с ЧМ-2022.

    Бразильской конфедерации футбола предъявлен судебный иск на 1 миллион реалов (200 тысяч долларов).

    Также истцы потребовали публичных извинений и организацию лекции для сотрудников CFB по охране окружающей среды и уходу за животными.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Результаты сыгранных матчей на ЧМ-2022

    Статистика игроков, бомбардиры, голевые, карточки на ЧМ-2022

    Календарь матчей ЧМ-2022 по футболу

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Семин назвал главную причину поражения Бразилии от Хорватии в 1/4 финала ЧМ-2022
    Ришарлисон после вылета с ЧМ-2022 наколол на спине Роналдо, Неймара и себя 8
    Аршавин назвал игрока лучше Пеле и Марадоны 17
    Источник: El Grafico

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1115

      Andrew01 36 минут назад

      Что за бред, куда катится этот мир? когда первый раз про эту ситуацию услышал то думал, то кота пнули ногой и он улетел в стену, а оказалось все очень даже нормально, за шкуру сняли кота со стола. Так лет через 10 уже и комаров убивать нельзя будет а потом и блох

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11