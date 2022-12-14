Жена Месси прокомментировала выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, поделилась эмоциями после полуфинального матча ЧМ-2022 против Хорватии.

Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.

Лионель Месси реализовал пенальти и сделал ассист.

В финале турнира Аргентина сыграет с Францией или Марокко.

«Я не могу вам это объяснить, потому что вы не поймете!

Вперед, Аргентина! Вперед, Лео Месси!» – написала Рокуццо в соцсетях.

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