Жена Месси прокомментировала выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, поделилась эмоциями после полуфинального матча ЧМ-2022 против Хорватии.
- Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
- Лионель Месси реализовал пенальти и сделал ассист.
- В финале турнира Аргентина сыграет с Францией или Марокко.
«Я не могу вам это объяснить, потому что вы не поймете!
Вперед, Аргентина! Вперед, Лео Месси!» – написала Рокуццо в соцсетях.
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Источник: «Бомбардир»