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    Жена Месси прокомментировала выход сборной Аргентины в финал ЧМ-2022

    Антонелла Рокуццо, супруга капитана сборной Аргентины Лионеля Месси, поделилась эмоциями после полуфинального матча ЧМ-2022 против Хорватии.

    • Аргентинцы разгромили соперника со счетом 3:0.
    • Лионель Месси реализовал пенальти и сделал ассист.
    • В финале турнира Аргентина сыграет с Францией или Марокко.

    «Я не могу вам это объяснить, потому что вы не поймете!

    Вперед, Аргентина! Вперед, Лео Месси!» – написала Рокуццо в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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