Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Португалии

Тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии.
По информации журналиста Бруну Aндрaдe, 59-летний португалец – основной кандидат на замену Фернанду Сантушу.
- Контракт сборной Португалии с Сантушем рассчитан до 2024 года.
- Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
- Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.
- При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.
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Источник: твиттер Бруну Андраде