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    Стал известен главный кандидат на пост тренера сборной Португалии

    Тренер «Ромы» Жозе Моуриньо может возглавить сборную Португалии.

    По информации журналиста Бруну Aндрaдe, 59-летний португалец – основной кандидат на замену Фернанду Сантушу.

    • Контракт сборной Португалии с Сантушем рассчитан до 2024 года.
    • Португальцы вылетели с ЧМ-2022 от Марокко (0:1).
    • Сантуш возглавляет сборную с 2014 года.
    • При нем команда выиграла Евро-2016 и Лигу наций.

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    Источник: твиттер Бруну Андраде

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6664

      Красногорск_Фан 2 часа назад

      Я думаю что Жозе патриот и в случае назначения сделает все чтобы Португалия достойно выступала. Пока это вариант - если и возможно. У бабушки был бы член, была бы дедушкой

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      Рейтинг: +770

      Suvorov51 > Красногорск_Фан 32 минуты назад

      В гейропе и у бабушек есть член и у дедушек звезда, ну гейропа, что взять

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