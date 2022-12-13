Казанский: «Теперь 9 декабря 2022 года – в летописи мирового спорта. На века! Выдающийся день!»

Спортивный комментатор Денис Казанский поделился впечатлениями от матчей 1/4 финала ЧМ-2022.

– Возвращаясь к напечатанному. «Бразилия просто не заметит Хорватию. Пронесется ураганом – как и по Корее».

– Вы о моем прогнозе? Да, тут я пролетел. Впрочем, кто перед четвертьфиналом верил в победу хорватов? Думаю, только те, кто вхож в раздевалку «шашечных», да члены их семей. И то не все...

Зато теперь 9 декабря 2022 года – в летописи мирового спорта. На века! Выдающийся день!

Оба матча – Хорватия – Бразилия и Голландия – Аргентина – в очередной раз доказали, что ни один турнир на Земле не сравнится по масштабу эмоций с чемпионатом мира по футболу.

– Когда доходило до серии пенальти, на чьей стороне были ваши симпатии?

– В этих парах я ни за кого не болел. Наблюдал отстраненно. Наверное, профессиональная деформация.

– А вот я хотел, чтобы выиграла Бразилия. Потому что смотреть на нее интереснее, чем на рабоче-крестьянские потуги Хорватии. От которых за два чемпионата мира уже подустал.

– Конечно, бразильцы всегда притягивают внимание. Вдохновляют, на них хочется равняться. Но на развитие футбола влияют и такие сборные, как Хорватия.

Когда взрослые видят, что сказка по-прежнему возможна, а дети понимают: талант – еще не гарантия успеха.

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